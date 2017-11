Ao contrário de William, Jorge Jesus vai poder contar com Fábio Coentrão. De acordo com informações recolhidas por, o internacional português, de 29 anos, está incluído na lista de eleitos para o duelo com o Sp. Braga, sendo por esse motivo praticamente certo o seu regresso ao onze leonino, por troca com o argentino Jonathan.Desta forma, a ‘estratégia’ da equipa técnica e do corpo clínico traçada para o lateral-esquerdo, como parte de um plano de treino específico, acaba por ter efeitos positivos: Coentrão não defrontou a Juventus, na 4ª jornada da Liga dos Campeões, para agora poder estar em plenas condições físicas para a sempre difícil receção aos minhotos.