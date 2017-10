O Sporting não deverá mesmo poder contar com Fábio Coentrão para o embate frente ao FC Porto, que tem início no final da tarde deste domingo (19h15). O lateral-esquerdo abandonou esta manhã o estágio em Alcochete, não participando no treino ligeiro que terá sido realizado, avançou a CM TV.Pouco depois do internacional português ter deixado a academia leonina saíram também Yuri Medeiros, Tobias Figueiredo, Mattheus Oliveira e Petrovic.Coentrão ressentiu-se na sexta-feira do problema na coxa esquerda contraído ao serviço da Seleção Nacional, no início de setembro.