A principal alteração para o jogo com o Sp. Braga deverá, ao que tudo indica, prender-se com o regresso de Fábio Coentrão à lateral esquerda. Afastado da partida com a Juventus (1-1) por mera gestão de esforço, o internacional português treinou-se ontem, na Academia Sporting, sem limitações, com o restante plantel, afastando assim qualquer possibilidade de uma eventual lesão.

Aliás, logo após o empate com os hexacampeões italianos na Liga dos Campeões, Jorge Jesus já havia confirmado que a ausência de Coentrão dos convocados deveu-se a precaução. "O Fábio ficou de fora porque não fazia três jogos seguidos há dois anos. Até o Real Madrid nos deu os parabéns por isso...", confidenciou então o técnico dos verdes e brancos.

