Fábio Coentrão vai voltar ao lado esquerdo da defesa. De acordo com o que Record apurou, o internacional português tem presença garantida no onze, pois a sua ausência no encontro com a Juventus, para a liga milionária, deveu-se apenas a gestão. Esse, de resto, foi o cenário avançado por Jorge Jesus na conferência de imprensa, após o jogo com os italianos, apesar de não confirmar a titularidade do defesa com o Sp. Braga. "O Fábio ficou de fora porque não fazia três jogos seguidos há dois anos. Até o Real Madrid nos deu os parabéns por isso", informou o treinador do Sporting, questionado acerca da ausência do jogador, de 29 anos.

Ora, neste caso será Jonathan Silva a ser relegado para o banco de suplentes, depois de ter sido titular anteontem contra a Juventus, partida durante a qual "realizou uma exibição de bom nível", segundo analisou o próprio Jorge Jesus.

