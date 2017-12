Continuar a ler

À hora do treino de ontem, ainda não tinham passado 24 horas após o encontro com o Belenenses e, por isso, mais certezas só hoje, quando a equipa voltar ao trabalho, de forma a continuar a preparação do importantíssimo jogo com o rival da Segunda Circular.Depois da primeira avaliação, é normal que o corpo clínico dos leões reavalie a condição física de Fábio Coentrão, de forma a obter um diagnóstico mais preciso das mazelas decorrentes do jogo com os azuis do Restelo.Desse modo, não é de descartar a realização de alguns exames complementares no treino de hoje, apesar da boa resposta de Coentrão no regresso ao trabalho. A 4 dias do jogo com o Benfica, a disponibilidade do esquerdino permanece em aberto, mas, para já, os indicadores são positivos.Para o lado esquerdo da defesa, Jorge Jesus dispõe de várias soluções. Se Fábio Coentrão não estiver disponível para o dérbi com o Benfica, o técnico dos leões tem mais outras duas opções, Acuña e Bruno César. Tanto um como outro não são laterais de raiz, mas a verdade é que estão identificados com a posição, pois é normal serem utilizados mais recuados no terreno. Bruno César começou a adaptação ao lado esquerdo no final da temporada 2015/16, e desde então solidificou o seu estatuto. Acuña é uma aposta recente, também pelo facto de ser utilizado pelo selecionador argentino, Jorge Sampaoli, do lado esquerdo. Recorde-se que o canhoto terminou o jogo no Restelo a lateral. Já Jonathan Silva, refira-se, está lesionado.