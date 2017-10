Estes são os convocados para o Clássico! Quais são os teus 11 titulares? #DiaDeSporting pic.twitter.com/hHFnZTsDD1 — Sporting CP (@Sporting_CP) 1 de outubro de 2017

Fábio Coentrão está convocado para o jogo deste domingo frente ao FC Porto. O lateral esquerdo do Sporting, em dúvida para o encontro da 8.ª jornada da Liga NOS, está entre os 19 jogadores chamados por Jorge Jesus, de acordo com a lista divulgada este domingo pelos leões.Na manhã deste domingo , a CMTV anunciou que Coentrão deixara o estágio na Academia em Alcochete, não tendo participado no treino, num indício que não estaria disponível para o clássico.