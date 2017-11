Titular diante do Famalicão, neste seu regresso a competição, Fábio Coentrão atuou os 90 minutos e, no final do encontro, mostrou-se satisfeito pelo triunfo alcançado pelo Sporting e aproveitou ainda para deixar a garantia de que, para já, o seu objetivo passa por ser campeão. O Mundial'2018... logo se vê.



"Sabíamos que iria ser um jogo complicado, contra uma equipa que defende bem como demonstrou boje. Tínhamos de ser uma equipa séria se que quiséssemos vencer. E foi isso que aconteceu. O objetivo de ultrapassar a eliminatória foi alcançado". Regresso de lesão "Como toda a gente sabe, tenho tido azares, mas só trabalhando é que se pode ultrapassar isso. É o que tenho vindo a fazer, lutando contra tudo e todos. Tenho tido a infelicidade de ter lesões, mas é o que digo, o trabalho supera tudo. Trabalhando sempre no duro estou certo que este mal me vai deixar e irei ajudar o Sporting. Estou aqui de corpo e alma e espero conseguir o objetivo do Sporting, que é ser campeão". Quando surgirá o 'melhor Fábio'? "O objetivo é trabalhar diariamente e fazer jogos assim, de 90 minutos, que dão ritmo. É isto que quero. Quarta-feira temos já outro jogo bastante complicado, que queremos vencer. Jogo a jogo estou seguro de que vou chegar onde quero". Mundial’2018 "Quero ser campeão com esta camisola, isso é o meu primeiro objetivo. Depois logo se vê o futuro".

Autor: Ricardo Granada