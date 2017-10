Grande parte da explicação para os problemas físicos de Fábio Coentrão está na... época passada e deve-se à escassa utilização no Real Madrid. O lateral-esquerdo não foi além dos 296 minutos de jogo em 2016/17, um número que já dobrou esta época no Sporting, ao cabo de apenas dois meses de calendário, ao participar em oito dos 13 jogos dos leões, num total de 649 minutos. Por lesão ou gestão, o internacional português falhou cinco partidas, duas por opção técnica e três por impedimento clínico. No primeiro caso, enquadram-se as ausências com o V. Setúbal (antes da receção ao Steaua Bucareste, do playoff da Champions) e o Marítimo (da Taça CTT). Na segunda ordem de razões encontram-se os jogos com o Feirense e o Olympiacos (estes, depois de ter voltado lesionado da Seleção) e mais recentemente o FC Porto (devido a entorse sofrida em treino).