Depois da derrota caseira com o Barcelona, por 1-0, Fábio Coentrão não deixou de admitir a desilusão pelo resultado, considerando que o Sporting merecia pelo menos um ponto diante dos catalães, frente aos quais a equipa leonina deixou uma boa imagem."Encontrámos uma equipa de excelente qualidade, que joga muito bem. Sabíamos que ia ser um jogo complicado mas acho que demonstrámos um bom caráter, acho que jogámos bem. Nós gostamos de ter a bola, é normal numa equipa como o Sporting, mas sabíamos que neste jogo isso não iria ser possível. Mas no geral acabámos por fazer um bom jogo. Pena não conseguimos sacar no mínimo um ponto que acho que era merecido", salientou o lateral esquerdo português em declarações à SportTV."A Champions não é o campeonato português. Encontram-se equipas com muito mais qualidade, jogadores extraordinários. Foi isso que aconteceu hoje. Temos de valorizar o que o Sporting fez hoje. Defensivamente fizemos um jogo quase, quase perfeito, tirando o golo. Ofensivamente, chegámos muitas vezes. Tivemos oportunidades para fazer golo, não fizemos, temos pena. Agora, é descansar bem porque domingo temos um jogo ainda mais importante do que este", acrescentou Fábio Coentrão, referindo-se ao clássico com o FC Porto.O internacional português admitiu ainda que a equipa se desgastou muito. "Claro que sim. Quando jogamos com uma equipa que tem 67% de posse de bola é sinal que o adversário correu muito. Foi o nosso caso. Tivemos de correr muito. Desgastou-nos muito. É normal acabarmos o jogo um pouco mais desgastados. É normal. Nós quando jogamos com equipas que têm menos qualidade do que nós, sabemos que naqueles 20 minutos finais iremos ter mais capacidade de chegar à frente, porque o adversário se sente cansado. Hoje foi ao contrário. Fomos nós que nos sentimos um pouco cansados. Mas isso é perfeitamente normal", frisou.Quando ao futuro do Sporting na Champions, Coentrão não perdeu a esperança no apuramento, garantindo que está tudo em aberto. "Sim, como é óbvio. Hoje demonstrámos uma excelente imagem. Agora, nos próximos jogos, com a Juventus, com o Olympiacos, temos de jogar igual a hoje. Tenho a certeza que iremos pontuar nos próximos jogos", concluiu.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves