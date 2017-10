Uma precipitação de Jorge Jesus levou à substituição precoce de Fábio Coentrão na ponta final do duelo com a Juventus. Tal como Record detalhou na edição de ontem, o lateral-esquerdo estava em condições físicas suficientes para terminar o jogo, tendo sido rendido porque a equipa técnica interpretou mal o momento em que o lateral necessitou de assistência.

Coentrão está apto clinicamente, tendo, inclusive, lugar garantido no onze frente ao Chaves, domingo, no regresso à Liga.

Após disputa com Sturaro, Coentrão chocou com os painéis publicitários. Para ‘queimar tempo’, o lateral solicitou assistência clínica. Jesus não percebeu e fez entrar Jonathan de imediato, para desespero de Coentrão. Record sabe que jogador e treinador esclareceram a situação no final do jogo, prevalecendo a excelente relação pessoal e profissional entre ambos.