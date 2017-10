Tal como Record noticiara anteontem, Fábio Coentrão assinalou ontem o regresso aos treinos com bola, o que significa nova etapa no plano específico que as equipas técnica e médica do Sporting traçaram a pensar na melhor forma de garantir a este lateral-esquerdo condições que lhe permitam voltar a jogar sem qualquer limitação.Coentrão subiu ontem ao relvado da ala profissional da Academia integrado nos 21 jogadores que participaram no treino matinal. No entanto, ao contrário dos restantes, passou a trabalhar à parte dos demais, sujeito ao plano de recuperação. Munido de um frequencímetro, instrumento medidor do batimento cardíaco muito comum... nas pré-épocas, fez corrida e trabalhou com bola.Em contraponto, Tobias, Alan e Doumbia continuam em tratamento, pelo que não participaram nesta sessão de treino.