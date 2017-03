Jorge Sousa voltou a arbitrar um jogo do Sporting depois do dérbi da Luz, a 11 de dezembro de 2016, em que os leões consideram ter sido gravemente prejudicados pelo portuense, com influência direta no resultado final (que foi de 2-1 favorável ao Benfica) mas também na própria classificação da Liga. Recorde-se que o Sporting saiu da 13ª jornada com menos 5 pontos que o rival, quando, vencendo esse jogo, teria ficado no 1.º lugar.

Jorge Jesus identificou este árbitro como responsável pelo mau momento da equipa. "A crise tem nome: Jorge Sousa", acusou o treinador. E a verdade é que os sportinguistas mostraram que não esqueceram a exibição do juiz da AF Porto, nem tão-pouco dois lances nos quais terão ficado por assinalar dois penáltis contra o Benfica (por mãos de Pizzi e Nélson Semedo). Logo no aquecimento da equipa de arbitragem, ouviram-se os primeiros assobios. E assim foi em todo o jogo, com destaque para uma entrada de Zungu sobre Bruno César - merecedora de cartão vermelho na opinião dos adeptos - e para os finais de cada uma das partes.

Gamebox... para o árbitro? Ao intervalo, um momento muito curioso. O Sporting sorteou uma Gamebox e o contemplado foi o sócio 107.104, de nome Jorge... Sousa. O público assobiou mas, depois do pedido do ‘speaker, lá aplaudiu. Coincidências.

Autores: Alexandre Moita e Ricardo Granada