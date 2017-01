Na entrevista à Sporting TV, Jorge Jesus defendeu veementemente a introdução do vídeo-árbitro no futebol. Até porque, na sua opinião, "com o vídeo-árbitro o Sporting não estaria nesta situação". "Por exemplo, na Madeira tínhamos saído com uma vitória", recordou, referindo-se ao golo anulado a Alan Ruiz devido a um fora de jogo mal assinalado.

Jesus reconhece que os pontos perdidos - "Alguns por nossa culpa e outros pela terceira equipa" - tem colocado a equipa "numa posição instável e criado comportamentos de insegurança". "As tomadas de decisão num comportamento ganhador é uma coisa, num comportamento negativo é outra. Tudo isso arrasta o fator emocional e de confiança, que faz com que a pouco e pouco tenhamos mais dificuldade a ter o rendimento natural e normal", justificou ainda.

Continuar a ler

Por isso, não tem "dúvida nenhuma" que o vídeo-árbitro deve ser introduzido no futebol. "Todos os desportos, coletivos e individuais, têm essa ferramenta que ajuda a mudar más decisões, que acabam com dúvidas. Os árbitros também acham que é uma ferramenta que os pode ajudar no futuro. É fundamental para o futebol. (...) O Sporting tem sido um dos clubes, por intermédio do seu presidente, que mais tem defendido este tema", recordou.

Autor: Bruno Fernandes