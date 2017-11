Continuar a ler

Em causa, a disputa da quarta eliminatória da Taça de Portugal agendada para quinta-feira pelas 20:30 entre um candidato ao título, o Sporting, que ocupa atualmente o segundo posto da Liga NOS, e o Famalicão, quinto classificado da Segunda Liga.Em declarações à agência Lusa, o presidente do emblema famalicense, Jorge Silva, disse que o seu clube "não entrará em campo derrotado", lembrando que a "Taça de Portugal é uma festa que o Famalicão quer dignificar"."E é futebol. Estamos a falar de algo muito difícil, mas o Famalicão só será derrotado depois do jogo, se isso vier a acontecer. Não vamos entrar em campo derrotados", referiu Jorge Silva.Defrontar os leões na Taça de Portugal é algo visto em Famalicão quase como "obra do destino" ou como "uma fatalidade", como também descreveu o dirigente desportivo.É que a equipa de Jorge Jesus apresenta um registo 100% vitorioso nos oito jogos disputados na Taça de Portugal frente ao conjunto orientado por Dito.Esta será a terceira vez que os famalicenses jogam com os lisboetas nas últimas quatro épocas, mas, se na temporada 2014/2015, o Sporting goleou (4-0) em casa, na temporada passada sentiu muitas dificuldades para se impor no Minho, só conseguindo um 1-0.O comboio azul e branco faz a viagem para Lisboa na tarde de quinta-feira e, paralelamente à inscrição nesta iniciativa já esgotada, estão a ser mobilizadas outras em autocarro.A equipa de Famalicão segue na véspera de jogo, quarta-feira, após treino à porta fechada.