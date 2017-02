Fonte da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues à presidência do Sporting explicou aque um "erro por parte da pessoa que gere a página de Facebook" esteve na origem da publicação de um comentário , esta tarde, naquele espaço, no qual era garantido que o polémico vídeo que saiu a público no domingo era de 2016 - e não de 2013 conforme José Maria Ricciardi garantiu Em causa, segundo a mesma fonte, esteve uma "confusão entre a data da publicação do vídeo e a data da gravação" em causa.