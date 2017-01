Continuar a ler

De resto, o programa refere os já conhecidos e previstos aumentos de capitais próprios, a redução da estrutura empresarial do Grupo Sporting e a concretização de uma auditoria de gestão ao atual mandato , como Bruno de Carvalho já tinha adiantado na entrevista aAtingido o equilíbrio financeiro no Clube, importa manter a captação de Sócios e consequentemente aumentar as receitas de quotização, que permita um maior investimento nas modalidades com o objectivo de aumentar os títulos nacionais e estrangeiros e com isso maximizar também a captação de parceiros e sponsors e as assistências nas competições desenvolvidas, principalmente as que decorrerão no novo Pavilhão João Rocha., conduzindo consequentemente à programada redução do passivo global.Temos como objectivo o aumento consistente dos saldos das contas reserva que permitirão a aquisição futura das VMOCs necessárias à manutenção desse controlo, sendo fundamental que essas mesmas reservas se encontrem na posse do Clube.De forma a continuar a garantir a transparência e as melhores práticas de gestão e Governance, procuraremos manter o elevado índice de cumprimento de todas as exigências e recomendações dos órgãos reguladores e de supervisão., com a contínua apresentação e divulgação das contas consolidadas do Universo Sporting, tal como previsto na Lei, para além dos reportes trimestrais das contas da Sporting SAD e da divulgação das transacções de jogadores no Jornal Sporting e na CMVM em cada janela de mercado, e com o rigor e nível de detalhe como feito até aqui.Com esta participação buscaremos a criação de condições gerais de equilíbrio financeiro e a promoção do aumento das receitas globais dos Clubes, com vista à maior atractividade das competições e consequente aumento das receitas directas e indirectas.Intervenções com vista à revisão do modelo entretanto implementado e que se tem mostrado não ter o impacto financeiro desejado e justo para os Clubes que participam nas diversas competições. Análise em conjunto com a Liga de Clubes de Futebol Profissional e com as entidades respectivas no que concerne a outras modalidades., a nível nacional e internacional (incluindo Núcleos e Filiais), através de apresentação de planos de desenvolvimento desportivo, social e educativo que conduzam à cedência (definitiva ou temporária) de equipamentos de diversa ordem ao Sporting Clube de Portugal.com vista à maximização das suas potencialidades., tendo como objectivo uma maior harmonização da relação e maximização do espírito de equipa. Designadamente ao nível dos serviços de segurança, limpeza, higiene urbana, manutenção, etc., associados ao desporto e tendo em consideração a qualificação do Sporting Clube de Portugal como instituição de utilidade pública.. Redução do número de entidades empresariais, designadamente das empresas sem actividade relevante, por via de liquidações ou fusões com outras do Grupo Sporting.Manutenção do modelo de avaliação da gestão operacional e financeira, a efectuar no final do corrente mandato, respeitante às épocas 2013/14 a 2016/17, instituindo este procedimento como boa práctica a perpetuar no final de cada mandato.