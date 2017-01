Ao queconseguiu apurar, e numa ótica de compensação pela quebra do acordo celebrado no início da época, o Sporting propôs a cedência de dois outros jogadores dos seus quadros ao Moreirense, proposta essa rejeitada pelo clube liderado por Vítor Magalhães. Os cónegos vincaram, desde o dia em que conheceram a intenção de ‘resgate’, que esperavam contar com a dupla até final da época, promessa feita aquando da celebração do vínculo, apesar da cláusula que permite o ‘resgate’.