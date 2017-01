Continuar a ler

O futebolista lituano, de 22 anos, está ainda a recuperar de lesão e vai ser inscrito pelos verde e brancos na Liga Portuguesa de Futebol Profissional.



Spalvis foi apresentado com a camisola do Belenenses a 11 de janeiro mas acabou por não realizar qualquer encontro oficial depois de no defeso de verão ter sido contratado aos dinamarqueses do Aalborg. O futebolista lituano, de 22 anos, está ainda a recuperar de lesão e vai ser inscrito pelos verde e brancos na Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Lukas Spalvis está mesmo de regresso a Alvalade. O empréstimo do avançado ao Belenenses fica sem efeito, tal como Record já havia noticiado "A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que, por razões de prudência, acordou com a Os Belenenses Futebol, SAD a reintegração do jogador Lukas Spalvis, ficando sem efeito o contrato de empréstimo até ao final da presente época desportiva", pode ler-se no comunicado publicado pelos leões no site oficial.

Autor: Flávio Miguel Silva