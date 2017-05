O Sporting já definiu as datas para o arranque dos trabalhos da época 2017/18. O pontapé de saída dá-se a 22 e 23 de junho, com os habituais e necessários exames médicos.O primeiro treino está agendado para o dia 26 de junho. Já a apresentação da equipa aos associados ficou agendada para o dia 22 de julho, no Estádio de Alvalade.Por sua vez, o Torneio 5 Violinos vai ter lugar a 29 de julho, sendo que ainda não há adversário definido, apesar de a Fiorentina ser uma hipótese.

Autores: Alexandre Carvalho e Luís Miroto Simões