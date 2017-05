Bruno de Carvalho e Jorge Jesus trabalham agora num plantel de qualidade, sustentado noutro dos temas discutidos esta segunda-feira: a definição do perfil do jogador ‘à Sporting’. Esta é, de facto, uma novidade introduzida por presidente e treinador. Segundo Record apurou, tratava-se de uma necessidade identificada por ambos.

O treinador tem vindo a reforçar a urgência de dotar o plantel de "jogadores com cultura de campeão", necessidade que encontra repercussão na vontade do presidente. Ficou, pois, estabelecida a definição do que deve ser um jogador à medida dos pergaminhos traçados por Bruno de Carvalho e Jorge Jesus.

Do plantel que ambos haverão de construir para a próxima temporada, deverão constar apenas "jogadores com alma de combatentes, com vontade de ser em campeões, dotados de espírito de sacrifício e superação, e compromisso com o clube". São estas as características essenciais, tanto para potenciais reforços, como para os jogadores que já estão nos quadros do clube e pretendem continuar no projeto.