O ambiente é hoje bem diferente daquele que se vivia há um ano, apesar de a equipa ocupar o mesmo (lugar) e à mesma distância do líder (2 pontos).Segundo a estrutura, ‘este’ Sporting é muito mais consistente, tanto que não passa pela cabeça de nenhum elemento da estrutura que aconteça em janeiro situação semelhante à que revolucionou o plantel há onze meses, por culpa do maus resultados em todas as provas. Hoje, o Sporting só depende de si para ser campeão e até já garantiu a continuidade nas provas europeias, ao assegurar o 3º lugar no grupo sem esquecer que ainda está na luta pela qualificação para os ‘oitavos’ na Champions, num grupo onde constam Barcelona, Juventus e Olympiacos.