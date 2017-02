Delfim falou diretamente de Pedro Madeira Rodrigues e do momento em que decidiu dizer-lhe o ‘sim’ que o incluiu no projeto do candidato. "O Pedro contactou-me e disponibilizei-me para ir a Lisboa [Delfim vive no norte] falar do projeto para o Sporting, ainda que sem qualquer compromisso. Falamos, ouvi o que tinha para me dizer e desde logo aceitei o convite", explicou o antigo futebolista ao nosso jornal, prosseguindo: "O convite do Pedro despertou em mim um sentimento de enorme gratidão por aquilo que dei ao Sporting durante o três anos em que passei em Alvalade." Uma nota para referir que Delfim preferiu não abordar mais a polémica em torno do processo contra os leões.