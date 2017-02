O convite de Pedro Madeira Rodrigues a Laszlo Bölöni para ser o coordenador do futebol do Sporting foi feito esta quarta-feira por volta das 13 horas em França (12 horas em Lisboa), revelou o treinador romeno à CM TV. Ou seja, cerca de nove horas e meia antes do candidato à presidência do Sporting anunciar, cerca das 21h30, o acordo com aquele que foi o último técnico campeão pelos leões, em 2002.Nas declarações à CM TV, Bölöni confessou ainda saber quem é o treinador escolhido por Madeira Rodrigues - que será anunciado depois do jogo com o Estoril , no sábado - mas escusou-se a revelar a sua identidade.