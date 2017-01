O grupo 'Os Cinquentenários' vai levar a efeito, no dia 11 de Fevereiro, o seu 286.º convívio, que inclui visita ao Palácio Nacional da Ajuda e ao Jardim Botânico da Ajuda, seguido de almoço no restaurante Primeiro Direito, no parque de Monsanto. A saída está marcada para as 10 horas, junto ao Pavilhão Multidesportivo.

As inscrições, ao preço de 30 euros por pessoa, são limitadas. Por isso, deve apressar-se a contactar Marina Reis, pelo telefone 962 876 358 ou pelo email mgreis@gmail.com.