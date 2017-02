Pedro Madeira Rodrigues lançou suspeitas sobre a intervenção de Costa Aguiar na gestão de Bruno de Carvalho, que respondeu denunciando a sua ligação a Pina Cabral. Record apresenta os dois agentes, resumindo a sua ligação ao Sporting.

Costa Aguiar ‘entrou’ em Alvalade pela mão de Jesus, que o conhecia dos seus tempos no Benfica. Aguiar negociou vários jogadores com Vieira, entre os quais Júlio César: o guardião foi contratado ao Belenenses (2009), por 1,8 M€, mas as contas azuis revelaram que o clube não recebeu tudo. Houve buscas da PJ na Luz e o caso acabou arquivado. Da sua ligação ao Sporting destacam-se as comissões recebidas pela participação nos acordos com Jesus (140 mil euros) e Bruno César (1,3 milhões).

