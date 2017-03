Continuar a ler

Trata-se de mais um passo do vasto plano de expansão internacional da Academia (em Portugal existem 24 escolas), que já está presente em mais de 20 países espalhados pelos quatro cantos do Mundo e com perspetivas de grande crescimento. Nos últimos meses de 2016, o Sporting aventurou-se para Espanha, Grécia e Chile. Este foi, de resto, um dos marcos mais visíveis do primeiro mandato de Bruno de Carvalho, já que em 2013 a única academia dos leões em funcionamento fora de Portugal ficava em Toronto, no Canadá. Os protocolos com clubes estrangeiros e/ou empresas são a outra face desta realidade.



BdC viajou ontem para a Costa Rica e regressa sexta-feira a Lisboa. À chegada, assistiu a um jogo entre o Carmelita e o Limón. O programa inclui diversas entrevistas para os media locais.



Próximo destino será Angola em abril



A ligação do Sporting a Angola tem vindo a aprofundar-se desde a entrada da Holdimo no capital social da SAD. Fruto desta proximidade, os leões já desenvolvem parcerias com o Recreativo Caála e o 1.º de Agosto (de onde chegaram Gelson Dala e Ary Papel). O próximo passo será implantar a formação no país, objetivo que está prestes a tornar-se realidade. A 2 de abril, uma semana após voltar da Costa Rica, Bruno de Carvalho viajará para Angola, com o intuito de inaugurar uma escola em Viana, não já a do projeto inicial, que era de 2014, mas uma nova.



Bruno de Carvalho inaugura hoje uma escola de futebol do Sporting em Alajuela, a 20 quilómetros de San José, capital da Costa Rica, no seguimento de uma parceria com a Academia Wilmer López. Devido à diferença de seis horas entre Portugal e aquele país, a cerimónia terminará já na madrugada de terça-feira em Lisboa.Para além do presidente e de Luís Roque, chefe do departamento de projetos internacionais do Sporting, vão comparecer no ato Bryan Ruiz e Joel Campbell, convocados para a seleção costa-riquenha (defrontam o México no dia 24 e as Honduras a 28). Acresce, de resto, uma curiosidade: o facto de Bryan Ruiz, capitão dos Ticos, ter começado a jogar precisamente na Liga Deportiva Alajuelense, clube da cidade que a partir de agora coloca a Costa Rica no mapa da formação leonina.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves