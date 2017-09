A história de Cristiano Ronaldo, e do futebol europeu, poderia ter sido bem diferente se, em 2002, o Olympique Lyon não tivesse recusado o melhor negócio da sua história: contratar o craque português com apenas 17 anos.

Na altura, a proposta partiu do Sporting, que estava interessado no avançado Tony Vairelles. Foi o próprio, atualmente com 44 anos, que recordou a história numa entrevista ao Canal +. "Eles propuseram trocar Ronaldo e outro jogador, que viriam para o Lyon por empréstimo, pela minha ida para o Sporting", contou.

