Apresentado como sócio número 100 mil do Sporting, Cristiano Ronaldo pode votar nas eleições do próximo dia 4 de março. Mas... não com esse número. Tudo por culpa da renumeração ocorrida em 2015.

Na última visita a Alvalade, em novembro, o futebolista do Real Madrid, formado em Alvalade, recebeu um cartão de sócio dourado por ser o 100 mil. No entanto, sabe-se agora que tem o número 94.592, que lhe dá direito a dois votos. O atual 100 mil, se existe, não está nos cadernos eleitorais dos leões.

Eric Cantona, apresentado esta temporada como o sócio 150 mil do Sporting, não figura nos cadernos eleitorais por não cumprir um dos requisitos necessários - o período mínimo de um ano de sócio ininterrupto.

Autor: João G. Oliveira