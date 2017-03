Continuar a ler

Na imagem divulgada pelos jogadores leoninos podem ver-se Bryan Ruiz, Rui Patrício, Palhinha, William, Bruno César, Gelson e Bas Dost, com Jorge Jesus em plano de fundo. Na origem do comentário do capitão da Seleção Nacional poderá estar uma foto publicada sobre um momento do treino do Real Madrid.

A foto do treino divulgada terça-feira tanto por Bryan Ruiz como por William Carvalho não passou despercebida a Cristiano Ronaldo. O jogador da Costa Rica utilizou o Twitter para publicar uma fotografia na qual identificava os sete - oito consigo - "campeões do treino" e o internacional português fez o mesmo no Instagram escrevendo: "E no final... a equipa vencedora." Perante este último comentário, CR7 reagiu com humor: "Não podem ver nada".A publicação levou logo alguns seguidores de William Carvalho a saudarem Cristiano Ronaldo e a expressarem o seu "orgulho leonino".