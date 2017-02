Miguel Horta e Costa, um dos nomes escolhidos por Pedro Madeira Rodrigues para a sua lista ao Conselho Leonino, decidiu abandonar o projeto do candidato à presidência do Sporting, sabe, na sequência das críticas do gestor a José Maria Ricciardi.Horta e Costa, sócio número 4471 do Sporting, que inclusivamente já colaborou profissionalmente com Ricciardi, terá informado Madeira Rodrigues da sua intenção esta sexta-feira.Recorde-se que no debate frente a Bruno de Carvalho, Madeira Rodrigues acusou Ricciardi "ser das pessoas que mais comissões recebeu" no clube, o que levou o banqueiro a avançar com um processo-crime contra o candidato. Segundo fonte oficial da Lista A, não é expectável que Madeira Rodrigues reaja publicamente, remetendo uma possível resposta para a visita agendada para esta sexta-feira, ao Núcleo Sportinguista de Vendas Novas, às 20 horas.

Autor: Ricardo Granada