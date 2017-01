Continuar a ler

– Um jogo de suspensão por palavras no Basileia-Benfica– As críticas à arbitragem no Benfica-FC Porto de março de 2012 valeram uma suspensão de 15 dias. A decisão só saiu na época seguinte e Jesus não cumpriu qualquer jogo– Um dos casos mais mediáticos que envolveu Jesus : no final do V. Guimarães-Benfica (22/9/2013) envolveu-se com umpolícia que travava a entrada de um adepto em campo. Foi suspenso por 30 dias e multado em 5 mil euros pelo Conselho de Disciplina– Expulsão no Benfica-FC Porto da meia-final da Taça. Suspenso no jogo do... título– Expulso duas vezes na Liga. Multado mas não suspenso– Expulso três vezes na Liga. Multado mas não suspenso– Expulso contra o FC Porto sem qualquer prejuízo– Expulsão com o Real Madrid vale suspensão cumprida diante de Legia e Dortmund– Expulsão no final do jogo contra o V. Setúbal vale a JJ 15 dias de castigo, incluindo a suspensão provisória cumprida frente ao Feirense