O golo de Adrien, aos 73’, funcionou como uma autêntica mola no banco leonino. Bruno de Carvalho foi o primeiro a ‘saltar’ para dentro do campo, mas seguiram-se vários jogadores, dirigentes e até treinadores adjuntos. O único que manteve a tranquilidade foi mesmo... Jorge Jesus. O treinador do Sporting chegou ao extremo de pedir calma ao banco dos leões, recordando que ainda faltavam 15 minutos até ao apito final de Manuel Oliveira.

No entanto, o estilo de Jorge Jesus não se refugia em períodos de acalmia e, por isso, bastaram poucos segundos até o técnico começar a corrigir posicionamentos e a pedir concentração aos jogadores. Podence, que estava no corredor mesmo ao lado do banco, foi o mais ‘fustigado’ pelos reparos do técnico, ao ponto de ter pedido a Jesus... para ter calma.