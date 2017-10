Um símbolo, uma figura eterna. Muito mais do que um guarda-redes. Vítor Damas faria 70 anos no dia de hoje. pic.twitter.com/b0QvOhuAnd — Sporting CP (@Sporting_CP) October 8, 2017

Foi uma das maiores figuras do Sporting, do futebol português e faria este domingo 70 anos. O falecimento de Vítor Damas, em setembro de 2003, deixou o futebol mais pobre, razão pela qual nunca será demais evocar a memória de quem, por exemplo, ainda está na história como o segundo futebolista que mais jogos fez de leão ao peito (436), apenas superado por Hilário (471), antigo defesa.Via redes sociais, os leões lembraram a lenda, alguém que, vincam, foi "muito mais que um guarda-redes". "Um símbolo, uma figura eterna. Muito mais do que um guarda-redes. Vítor Damas faria 70 anos no dia de hoje", escreveu-se.

Autor: Bruno Fernandes