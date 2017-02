Continuar a ler

Daniel Podence e Francisco Geraldes podem assim ser opção do técnico para a deslocação de sábado ao terreno do FC Porto, em jogo da 20.ª jornada da Liga (20H30).



Para o jogo de sábado, o técnico Jorge Jesus não vai poder contar com o médio William Carvalho, que vai cumprir castigo por completar uma série de cartão amarelos. João Palhinha, que também regressou ao clube depois do empréstimo ao Belenenses, será um dos candidatos a ocupar a vaga no meio campo.





Daniel Podence e Francisco Geraldes podem assim ser opção do técnico para a deslocação de sábado ao terreno do FC Porto, em jogo da 20.ª jornada da Liga (20H30).Para o jogo de sábado, o técnico Jorge Jesus não vai poder contar com o médio William Carvalho, que vai cumprir castigo por completar uma série de cartão amarelos. João Palhinha, que também regressou ao clube depois do empréstimo ao Belenenses, será um dos candidatos a ocupar a vaga no meio campo.

Daniel Podence e Francisco Geraldes, que regressaram ao Sporting depois do empréstimo ao Moreirense, já treinaram esta quarta-feira na Academia em Alcochete, onde os leões preparam o clássico com o FC Porto.Os dois jogadores estiveram na primeira metade da temporada emprestados ao clube de Moreira de Cónegos, tendo conquistado a Taça da Liga, mas regressaram a Alvalade neste mercado de inverno, e já trabalham às ordens do técnico Jorge Jesus.

Autor: Lusa