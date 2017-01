Daniel Sampaio criticou a intenção de Pedro Madeira Rodrigues em dispensar Jorge Jesus, lembrando que o técnico tem contrato e que, por isso, a sua saída não poderá ser feita de ânimo leve."É lamentável pensar que o despedimento de Jorge Jesus seria fácil. É uma declaração que revela grande amadorismo e desconhecimento do mundo do futebol, pensar que se chega junto de um treinador com contrato - que são coisas seladas e vistas do ponto de vista legal. Qualquer trabalhador despedido sem justa causa - porque os maus resultados, por si, não podem constituir rompimento imediato de um contrato no dia seguinte às eleições - vai lutar pelos seus direitos. Portanto, é utópico pensar que vai chegar ao pé de Jesus, dar-lhe uma pancadinha nas costas e dizer-lhe 'você, míster, não faz parte do meu projeto'. Isto é um de amadorismo total, assim como estar a lançar nomes de treinadores. Vai fazer uma candidatura a lançar nomes para convencer os sócios", afirmou o mandatário da recandidatura de Bruno de Carvalho, em declarações à 'Rádio Renascença'.Sobre a promessa de Madeira Rodrigues de mudança de estilo e de "não ladrar nem berrar tanto" , Daniel Sampaio considerou esta expressão do candidato "ofensiva".