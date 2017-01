Daniel Sampaio, que desempenhou o cargo de vice-presidente da mesa da assembleia geral do Sporting, durante o mandato de Godinho Lopes, é o mandatário da candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting. O anúncio foi feito pelo próprio presidente dos leões através da sua página oficial no Facebook."É um privilégio poder anunciar o nome do Professor Daniel Sampaio como mandatário da minha candidatura à presidência do Sporting Clube de Portugal. Além de médico ilustre, sportinguista reconhecido, homem íntegro e referência incontornável do nosso clube, tem no currículo, entre muitos outros serviços prestados ao Sporting, a função de vice-presidente da mesa da assembleia geral num período particularmente difícil ", escreveu Bruno de Carvalho, numa clara alusão ao período que antecedeu a queda do seu antecessor e o conturbado ato eleitoral de março de 2013, quando foi eleito para o cargo que atualmente ocupa."É uma honra e um orgulho poder contar com a sua confiança e apoio e não posso deixar de manifestar publicamente a minha gratidão", reforçou o presidente leonino.

Autor: João Lopes