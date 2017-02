"Houve um contraste de candidatos. Bruno de Carvalho apresentou propostas, mostrou obra feita e um grande conhecimento do clube. Pedro Madeira Rodrigues limitou-se a falar de ganhar sempre, foi só slogans e considerações pessoais sobre Bruno. Não apresentou projeto de forma consistente. Os sportinguistas ficaram esclarecidos. De um lado, está alguém com um projeto e experiência. Do outro, alguém baseado em frases e sem um projeto."