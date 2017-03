Depois, o psiquiatra passou em resenha a campanha eleitoral, elogiando, naturalmente, o desempenho de Bruno de Carvalho e criticando o Pedro Madeira Rodrigues.



"Testemunhei o percurso de Bruno de Carvalho, um presidente que devolveu o clube aos sócios. Foi uma campanha difícil mas em que soubemos manter o rumo certo. Desde o início apresentámos um projeto detalhado com 111 ideias, um projeto global. Isto não são eleições para um departamento de futebol, mas sim para um clube ecléctico", salientou Sampaio, lembrando medidas cumpridas durante o primeiro mandato.



"Cumpriu o pavilhão. Os outros falam, nós fazemos. Esse é um mérito inegável desta direção. Dada a situação que herdamos de 2013, teria sido mais fácil baixar o investimento nas modalidades, mas isso seria contra o ADN do Sporting. Mantivemos a competitividade em todas as modalidades. O tempo de varrer para baixo do tapete terminou. O nosso clube está organizado, tem contas apresentadas no momento certo, sócios a crescer e as assistências continuam altas, como alguém incrivelmente quis meter em causa", acentuou o mandatário da Lista B.



"A lista adversária demonstrou amadorismo e até hoje foram surgindo tentativas desesperadas de lançar nomes. Criticaram o estilo de Bruno de Carvalho, apresentando-se como uma 'educação diferente'. Tentaram diversos truques mediáticos, que só escondiam o total vazio de ideias", prosseguiu Daniel Sampaio, terminando com mais críticas ao opositor.



"Pedro Madeira Rodrigues tem uma visão elitista para o clube, ao dizer que havia sportinguistas que não valia a pena congregar ou que pertenciam ao Sporting Clube de Carvalho. A resposta será dada nas urnas. Iremos por certo ganhar as eleições. Embora se ganhe por um voto, será bom ganhar por muitos. Só assim o projeto ganhará mais força e terá o dinamismo para ser ainda melhor. Sabemos bem porque razão amanha não podemos ficar em casa", concluiu o antigo dirigente.

"Primeiro, a todos os membros dos órgãos sociais, que durante quatro anos tudo fizeram para engrandecer o nosso clube; depois, homenagear pessoalmente o presidente para um novo mandato; a terceira não estava prevista, mas temos entre nós o mister Jorge Jesus", constatou, questionando-se "como houve alguém que teve a lata de meter em causa a competência" do treinador."Uma campanha eleitoral que ficará na história porque nos dará uma grande vitória, mas também pelas coisas graves que foram ditas, uma delas que o mister não podia continuar a ser o nosso treinador, pelo simples facto de estar na comissão de honra. Quem assim pensa, não ama o Sporting. Homenageio o treinador que está aqui e que nos levará a ser campeões", garantiu Daniel Sampaio.