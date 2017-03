Em entrevista exclusiva a, dias antes das eleições leoninas, Bruno de Carvalho dissipou as dúvidas que pudessem haver sobre a continuidade de Jorge Jesus: para o presidente verde e branco, a permanência do treinador de 62 anos é determinante para o sucesso do projeto desportivo."[Pretende contar com Jesus até ao final do seu mandato?] É a minha vontade e a dele também. (...) O Sporting melhorou muito com ele. Se há coisa que eu observo é a qualidade do trabalho. Por isso, lá está a história de ir para o banco."