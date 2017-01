Continuar a ler

Ao que indica o mesmo jornal ao qual o jogador falou, a Fidel já chegaram proposta dos futebol mexicano, colombiano e também da MLS. Já o regresso a Portugal é... para evitar.



Cedido pelo Sporting San Miguelito até final da temporada, o defesa panamiano Fidel Escobar deveria ter aterrado em Lisboa ainda antes da entrada no novo ano, mas, por estar insatisfeito com a sua situação no Sporting - onde atua pela equipa B -, acabou por ficar no seu país. A situação é esta quinta-feira destacada pela imprensa daquele país centro-americano, à qual o próprio jogador prestou declarações sobre a sua situação."As coisas não são como dizem. Há situações que me incomodam no clube. Uma delas é que ficam chateados sempre que sou chamado à seleção. Assim, o meu agente já está a tratar das coisas para rescindir contrato", confessou o defesa, acrescentando: "Tenho contrato até maio, mas se tiver de sair... sairei. Contudo, está tudo nas mãos do meu agente".

Autor: Fábio Lima