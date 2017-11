Com a total recuperação de Piccini, Mathieu e Fábio Coentrão e o regresso após castigo de Coates, o treinador do Sporting, Jorge Jesus, deverá apresentar em Paços de Ferreira o quarteto defensivo mais vezes utilizado esta temporada. O grande ‘prejudicado’ com todos estes regressos é André Pinto, internacional português que foi titular no eixo da defesa ao longo dos últimos três jogos – Juventus, Sp. Braga e Olympiacos – e que agora irá sentar-se no banco de suplentes dos leões.

No entanto, e segundo foi possível apurar, as exibições do camisola 6 deixaram Jorge Jesus bastante satisfeito, perspetivando-se mais oportunidades no futuro para André Pinto. Por outro lado, Tobias Figueiredo é que continua sem convencer completamente o técnico, situação que poderá fazer com que os leões olhem para o mercado de transferências com especial atenção a um... central.