"Durante quatro anos, houve uma política de muitas contratações, de muitos jogadores contratados, de alguns fiascos em determinadas contratações. Uma política que não foi assertiva. Todos erramos, mas temos de errar muito, muito menos", argumenta Delfim, insistindo na ideia de que "a formação voltará a ser prioritária".



O que vai mudar no futebol do Sporting, caso Pedro Madeira Rodrigues vença as eleições de 4 de março?colocou a questão a Delfim, o antigo médio dos leões que assumirá o cargo de 'team manager' e a resposta não se fez esperar."Vai mudar a mentalidade e a atitude. Vamos perceber o que se vive, internamente, para podermos embarcar num espírito ganhador. A aposta será, definitivamente, na formação, que terá de, ano após ano, dar frutos e fornecer jovens à equipa principal", garante o ex-futebolista, que acusa a gestão de Bruno de Carvalho de ter uma política pouco assertiva, no capítulo das contratações.

Autor: João Lopes