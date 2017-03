Delfim, team manager do Sporting caso Pedro Madeira Rodrigues vença as eleições para o cargo de presidente dos leões, esteve presente no jantar de encerramento de campanha do candidato e mostrou-se confiante para o ato eleitoral.

"Estou otimista e motivado. Sou uma pessoa com uma força extraordinária, experiência de vida magnífica. Sinto que estou numa boa idade para trabalhar neste contexto", considerou Delfim. O antigo jogador dos leões, campeão em 1999/2000, defendeu-se ainda das críticas de que foi alvo por parte da lista adversária, devido ao seu afastamento do mundo do futebol há vários anos. "Críticas ouvi toda a minha vida. Com elas cresci. Caí e levantei-me, caí e levantei-me. Aqui estou de pé e de cabeça erguida, disse ainda o antigo jogador. "Estou aos 40 anos para este projeto como estava aos 21 quando cheguei a Alvalade", acrescentou ainda Delfim, prometendo "trabalho e dedicação" caso inicie funções como team manager.

Autor: Alexandre Moita