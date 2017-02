Pedro Madeira Rodrigues revelou que pretende instituir novamente a figura do Team Manager no Sporting e adiantou que, caso ganhe as eleições, será Delfim, antigo médio dos leões, a assumir esse cargo."O Team Manager (TM) vai trabalhar diretamente com o treinador. O TM fará o papel que o Manolo Vidal fazia no passado e para mim é a referência. É uma pessoa muito próxima do balneário e terá toda a parte logística da equipa, acompanhará os jogadores. Sentimos um bocado a falta disso, o balneário sente muito a falta desta pessoa e escolhemos também um grande campeão, um grande homem, que é o Delfim", começou por dizer o candidato às eleições de 4 de março."Foi nosso campeão em 2000, deu tudo com a camisola do Sporting e mais uma vez é a escolha certa pela sua personalidade, serenidade, características de ser um campeão e vai passar isto para o balneário. Vai estar muito perto do balneário e vai ajudar os jogadores a sentir ainda mais camisola do Sporting, incentivando-os a dar o máximo, como ele sempre deu em campo. Mais um regresso de um grande campeão", referiu.