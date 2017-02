Continuar a ler

"Há interesse em ter alguém que esteja muito próximo do balneário e do treinador, que possa transmitir a força e o espírito de sacrifício que os jogadores têm de sentir. Sinto que a minha experiência de vida, neste particular, pode revelar-se importante para o grupo de trabalho", explica o ex-futebolista, que terminou a carreira em 2009, ao serviço do Trofense, e se manteve afastado do futebol desde então."Sou um mero simpatizante, atento ao que se passa e vive no Sporting. E concluo: o clube precisa de mudar de rumo", acrescenta Delfim, convicto de que muitos sportinguistas partilham este ponto de vista.