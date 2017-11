Continuar a ler

Nas bancadas, a espera acabou com um segundo festejo pelos adeptos leoninos.Já no final do encontro, o técnico do P. Ferreira, Petit, não deixou de fazer um reparo ao comportamento do árbitro no lance do primeiro golo, da autoria de Battaglia. "Foi um lance duvidoso, o árbitro demorou muito tempo no contacto com o VAR. E depois não analisou o lance pelas imagens. Há critérios diferentes nos jogos, por isso deve refletir-se bem sobre o que se anda a fazer", argumentou Petit, em conferência de imprensa.