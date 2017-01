Continuar a ler

Da liderança ao 3.º lugar...



Em 2015/16, no final da primeira volta, os leões somavam mais 10 pontos do que agora, ou seja, 44. O registo permitia, por outro lado, ocupar o primeiro lugar da classificação do campeonato, com mais 4 pontos do que FC Porto e Benfica, que estavam no 2º lugar e 3º lugares, respetivamente. Por esta altura, e antes de o Sp. Braga jogar hoje com o Tondela, os leões estão de forma provisória na 3ª posição, uma vez que uma vitória dos minhotos relega a equipa para o quarto lugar. O contraste é evidente.

O Sporting já perdeu mais pontos nesta primeira volta do campeonato do que em toda a temporada passada. O empate em Chaves (2-2), que corresponde ao sétimo desaire esta época, fez com os leões esbanjassem mais 2 pontos, juntando aos 15 que tinham sido desperdiçados nas 16 jornadas disputadas até então. Assim, esses 17 pontos nesta primeira volta do campeonato superam os 16 que os leões esbanjaram em todas as 34 rondas de 2015/16. Refira-se que, antes de mais este desaire, em Chaves, o Sporting já tinha perdido pontos com Sp. Braga, Benfica, Nacional, Tondela, V. Guimarães e também Rio Ave.Este registo inviabiliza que a equipa de Jorge Jesus alcance os mesmos 86 pontos da temporada passada: mesmo que o Sporting vença todos os jogos da segunda volta do campeonato, o máximo que pode totalizar são 85 pontos, ou seja, menos um.

Autor: Alexandre Moita