Diego Capel não esquece o Sporting , duas épocas depois de ter saído de Alvalade. O extremo espanhol, atualmente nos belgas do Anderlecht, respondeu à mensagem de parabéns dos leões e deu a garantia de que guarda o Sporting no coração.Depois de o Sporting ter recordado um golo do espanhol apontado diante do Olhanense, com a descrição "Diego Capel, serás sempre um dos nossos", o jogador que esteve quatro épocas em Alvalade respondeu na mesma moeda."Muito obrigado, Sporting. Sempre no meu coração", escreveu Capel, que esta quinta-feira completa 29 anos, através da sua conta oficial de Twitter.

Autor: Ricardo Granada