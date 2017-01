Continuar a ler

Destaque ainda para o regresso de Neto, melhor jogador do Mundial de 2012, que estava afastado da canarinha.



Convocados

Guarda-redes: Tiago (Sorocaba, Brasil) e Léo (Joaçaba, Brasil)

Fixo: Neto (Kairat Almaty, Cazaquistão) e Rafael Rato (Inter Movistar, Espanha)

Alas: Marcênio (Ugra Yugorsk, Rússia), Matteus (El Pozo Murcia, Espanha), Dyego (Barcelona, Espanha), Daniel Japonês e Gadeia (ambos do Inter Movistar, Espanha)

Autor: Cláudia Marques