Mitchell Dijks foi apontado pela imprensa holandesa como alvo do Sporting para janeiro, mas Record sabe que não está nos planos dos leões. Ao que o nosso jornal apurou, o jogador do Ajax foi oferecido por um grupo de empresários numa ótica de oportunidade de negócio – pelo facto de terminar contrato em junho de 2018 –, mas a verdade é que o nome não agradou.Não agradou à SAD leonina e, sobretudo, a Jorge Jesus, que acabou por vetar a transferência deste defesa, de 24 anos, para Alvalade. O técnico considera que Dijks, apesar da estatura (1,94 m) e da possibilidade de atuar a central, não reúne as características idealizadas para reforçar a equipa e, por isso, o processo não avançou. O mais natural, segundo se conseguiu perceber, é que o internacional sub-21 pela Laranja Mecânica deixe o Ajax no fim da época, clube pelo qual não é um titular indiscutível. Prova disso é a sua utilização na equipa B no último encontro.Mitchell Dijks foi, digamos, mais um nome a ser oferecido à estrutura leonina, que se sabe não fecha a porta a um negócio de ocasião, tal como poderia ser o caso. O Sporting vai proceder a alguns reajustamentos na equipa já em janeiro e tem mandatados determinados empresários para apresentar alguns nomes, mas em última análise será sempre Jesus e a SAD a dar provimento ao processo.

Autor: Alexandre Moita